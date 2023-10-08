У Хмельницькій області автомобіль скотився зі схилу і насмерть переїхав жінку

На Хмельниччині ненадійно запаркований автомобіль скотився зі схилу і переїхав 61-річну жінку. Від травм постраждала загинула на місці.

Як повідомила пресслужба поліції Хмельниччини, аварія сталась в селі Гатна.

"43-річний хмельничанин неналежним чином припаркував на похилій ділянці свій автомобіль Volkswagen Golf. Як наслідок, транспортний засіб скотився зі схилу та смертельно травмував 61-річну жінку", – додали у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Підозр у цій справі поки нікому не вручали, поліція встановлює деталі інциденту.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій одна людина загинула, ще двоє, серед них п'ятирічна дитина — травмувались.

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