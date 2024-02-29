У Хмельницькій області батько роками ґвалтував рідну доньку, а сина розбещував

У Хмельницькій області батька двох дітей засуджено до 14 років позбавлення волі. Засуджений упродовж декількох років розбещував своїх дітей-двійнят.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, горе-батько примушував хлопчика та дівчинку дивитися відео порнографічного характеру. Також чоловік, користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом доньки, періодично її ґвалтував.

Аби діти мовчали, він погрожував фізичною розправою над ними та їхньою матір’ю.

Чоловік не визнав свою провину.

Інформацію про нього внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував і розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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