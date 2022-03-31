У Хмельницькій області церкви поступово виходять зі складу УПЦ Московського патріархату

У Хмельницькій області церкви поступово виходять зі складу УПЦ Московського патріархату

Переходи відбуваються у різних громадах регіону.

У Хмельницькій області чотири парафії, що належали до Московському патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України.

Про це повідомили у Facebook парафії "Преображення Господнє.

Також читайте В окупованому Херсоні рашисти викрали настоятеля української церкви

Зазначається, що у Ярмолинецькому районі парафії Московського патріархату, що селах Коритна, Москалівка, Кадіївка, Волудринці, Верхівці (перейшли разом з настоятелем отцем Іваном Пелихом) та село Соснівка, яке перейшо до ПЦУ без священника.

До слова, тижнем раніше до Помісної церкви України приєдналися і села Старосинявської громади – Олексіївка, Пилява, Миколаївка, Адампіль і Нова Синявка, повідомив благочинний Старосинявської громади Олег Макаровський.

Слд зауважити, що у березні вирішили покинути УПЦ Московського патріархату і перейти в Православну Церкву України парафія у селі Двірець Ізяславського району.

Як повідомлялося, на Львівщині дві церковні громади вийшли з-під влади Московського патріархату.

Нагадаємо, російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і релігійним освітнім закладам у різних регіонах України.

Читайте також: