У Хмельницькій області церкви поступово виходять зі складу УПЦ Московського патріархату

Переходи відбуваються у різних громадах регіону.
У Хмельницькій області чотири парафії, що належали до Московському патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України.
Про це повідомили у Facebook парафії "Преображення Господнє.
Зазначається, що у Ярмолинецькому районі парафії Московського патріархату, що селах Коритна, Москалівка, Кадіївка, Волудринці, Верхівці (перейшли разом з настоятелем отцем Іваном Пелихом) та село Соснівка, яке перейшо до ПЦУ без священника.
До слова, тижнем раніше до Помісної церкви України приєдналися і села Старосинявської громади – Олексіївка, Пилява, Миколаївка, Адампіль і Нова Синявка, повідомив благочинний Старосинявської громади Олег Макаровський.
Слд зауважити, що у березні вирішили покинути УПЦ Московського патріархату і перейти в Православну Церкву України парафія у селі Двірець Ізяславського району.
Як повідомлялося, на Львівщині дві церковні громади вийшли з-під влади Московського патріархату.
Нагадаємо, російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і релігійним освітнім закладам у різних регіонах України.
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