У Хмельницькій області через ДТП із молоковозом загинув 4-річний хлопчик: як покарають водія

У Хмельницькій області через ДТП із молоковозом загинув 4-річний хлопчик: як покарають водія

Водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Поблизу с. Бережанка Чемеровецької тергромади Хмельницької області в ДТП загинув 4-річний хлопчик. 29 жовтня поліція завершила слідство та передала справу до суду.

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

За даними слідства аварія сталась ще у серпні 2021 року, проте справу в суд передали у жовтні. Слідчі встановили, що 45-річний водій молоковоза не впорався з керуванням, через це вантажівка перекинулась.

На місці аварії загинув 4-річний хлопчик, який був у кабіні автомобілі. Експертиза показала, що на момент аварії водій автомобіля був нетверезий.

"Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України скеровано до суду. Чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, 15-річний підліток на мопеді розбився на смерть у Житомирській області.

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