У Хмельницькій області чоловік 18 разів пограбував один і той же магазин (фото)

У Хмельницькій області чоловік 18 разів пограбував один і той же магазин (фото)

Злочинець відбуватиме термін.

У Хмельницькій області затримали та засудили серійного злодія - він обкрадав магазин. Загальна сума збитків мережі магазинів перевищила 10 тисяч гривень.

Про те, що в Шепетівці суд виніс вирок чоловікові, який 18 разів обкрадав один і той же супермаркет, повідомляє ГУ НП в Хмельницькій області.

Як стало відомо з матеріалів справи, фігурант протягом декількох місяців приховано виносив з магазину безліч товарів, вважаючи за краще не розраховуватися за свої "покупки".

Перші крадіжки обвинувачений почав здійснювати ще в серпні 2021 року: спочатку вибір зловмисника зупинився на елітному алкоголі, а пізніше почав виносити продукти харчування.

Утім, чергова спроба виносу неоплаченого товару закінчилася невдачею, оскільки чоловіка вже помітили охоронці, і своєчасно викликали правоохоронців.

Шепетівський міськрайонний суд визнав 43-річного зловмисника винним й засудив його до 4 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробуванням на 2 роки 6 місяців іспитового строку.

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Нагадаємо, у Львівській області мати двох дітей вкрала у пенсіонера 200 грн, щоб купити харчі. За це її арештували на п'ять днів.

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