У Хмельницькій області чоловік через ревнощі вбив двох людей, а тіла заховав у підвалі

У Хмельницькій області чоловік через ревнощі вбив двох людей, а тіла заховав у підвалі

У Хмельницькій область у подвійному вбивстві підозрюють 30-річного чоловіка.

Інцидент стався у Кам’янець-Подільському районі. Мешканка одного з сіл на початку червня повідомила правоохоронців про зникнення її 30-річного сина, яке сталося ще 22 травня.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

Під час пошуку зниклого поліція встановила, що напередодні чоловік відпочивав зі знайомою. Втім, і вона зникла теж. А також ще одним товаришем.

Згодом в полі за селом Жванець знайшли покинутий автомобіль зниклого чоловіка. Крім того, оперативники отримали інформацію про ймовірну причетність до їхнього зникнення 30-річного раніше судимого товариша, з яким вони відпочивали. За місцем його проживання слідчі провели обшук його житла. У підвальному приміщенні виявили жіноче та чоловіче тіла з ознаки насильницької смерті.

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

За попередньою інформацією, усі троє разом розпивали алкоголь. Через ревнощів між чоловіками виникла бійка. Під час неї осподар будинку металевим розвідним ключем смертельно вдарив свого опонента. Жінка намагалась розборонити чоловіків. Втім, зловмисник і її вдарив розвідним ключем по голові. Потерпіла померла на місці події.

Щоб приховати злочин, зловмисник сховав тіла у підвалі будинку, де мешкав. Крім того, він ретельно прибрав оселю і втік. Опитані мешканці розповіли, що бачили схожого чоловіка в сусідньому населеному пункті. Виявиломя, що підозрюваний гостював у знайомого в сусідньому селі. У скоєному він зізнався та детально розповів про події того дня.

Слідчі затримали чоловіка. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі відкрили провадження за статтею "умисне вбивство двох або більше осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялся, у Хмельницькій області 28-річний місцевий житель розбестив трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Читайте також: