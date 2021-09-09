У Хмельницькій області чоловік до смерті затовк свою 33-річну дружину і намагався втекти: фото

Правоохоронці за допомогою службової собаки оперативно вийшли на слід душогуба.
У середу, 8 вересня, в селі Путринці Хмельницької області 33-річний чоловік до смерті побив свою 33-річну дружину, а сам намагався втекти. Утім зловмисника оперативно затримали.
Про це повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.
На місці події поліцейські виявили тіло 33-річної жінки з численними синцями і саднами. Чоловіка вдома не було, тож одразу розпочались його пошуки.
Поліцейські задіяли службову вівчарку, який вивів правоохоронців до сусіднього села Михля, де 33-річного зловмисника і затримали — він якраз намагався втекти до Ізяслава на попутньому автомобілі.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Луцьку чоловік зарізав сусіда під час бійки.