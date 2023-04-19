Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Хмельницькій області чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації: як його покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
7079
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Хмельницькій області чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації: як його покарали

Фото: ТСН.ua

Чоловіка визнали придатним до військової служби.

У Хмельницькій області до 4 років позбавлення волі засудили 48-річного чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації

Про це повідомляє прокуратура Хмельницької області. 

За даними прокуратури, чоловік у липні 2022 року отримав повістку. Він пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до служби, проте він відмовився прийти до центру комплектування. 

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу та засудив до 4 років позбавлення волі. 

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Нагадаємо, у Закарпатській області затримали карету швидкої допомоги, яка вивозила ухилянтів за кордон. Схему організував фельдшер та його спільник. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
7079
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація