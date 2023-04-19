У Хмельницькій області чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації: як його покарали

У Хмельницькій області до 4 років позбавлення волі засудили 48-річного чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це повідомляє прокуратура Хмельницької області.

За даними прокуратури, чоловік у липні 2022 року отримав повістку. Він пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до служби, проте він відмовився прийти до центру комплектування.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу та засудив до 4 років позбавлення волі.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Закарпатській області затримали карету швидкої допомоги, яка вивозила ухилянтів за кордон. Схему організував фельдшер та його спільник.

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