Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Хмельницькій області чоловік у гостях жорстоко вбив свою 26-річну дружину

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Хмельницькій області чоловік у гостях жорстоко вбив свою 26-річну дружину

Фото: pixabay

Чоловік заявив, що розправився із жертвою через ревнощі.

У с. Слобідка-Рихтівська Хмельницької області 36-річний чоловік вбив 26-річну дружину. Він заявив, що зробив це через ревнощі. 

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області. 

За даними слідства, 20 грудня о 19:00 підозрюваний та його жертва відпочивали у знайомих. Раптово агресор почав гамселити жінку, яка від отриманих травм померла на місці трагедії. Поліцію викликав 46-річний власник будинку, в якому було застілля. 

Підозрюваний заявив поліції, що він жорстоко побив дружину, бо приревнував її до інших чоловіків. 

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. 36-річного чоловіка затримали. Триває слідство. 

Читайте також: 

У Харківській області затримали підозрюваного у вбивстві водія маршрутки 4 роки тому | Новини України

У Харківській області затримали підозрюваного у вбивстві водія маршрутки 4 роки тому | Новини України
Наступна публікація