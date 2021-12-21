У Хмельницькій області чоловік у гостях жорстоко вбив свою 26-річну дружину

У Хмельницькій області чоловік у гостях жорстоко вбив свою 26-річну дружину

Чоловік заявив, що розправився із жертвою через ревнощі.

У с. Слобідка-Рихтівська Хмельницької області 36-річний чоловік вбив 26-річну дружину. Він заявив, що зробив це через ревнощі.

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Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

За даними слідства, 20 грудня о 19:00 підозрюваний та його жертва відпочивали у знайомих. Раптово агресор почав гамселити жінку, яка від отриманих травм померла на місці трагедії. Поліцію викликав 46-річний власник будинку, в якому було застілля.

Підозрюваний заявив поліції, що він жорстоко побив дружину, бо приревнував її до інших чоловіків.

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. 36-річного чоловіка затримали. Триває слідство.

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