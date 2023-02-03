У Хмельницькій області чоловік зарізав рідного брата, а тіло заховав

Між чоловіками під час застілля стався конфлікт.

У с. Довгалівка до поліції звернулась місцева жителька із повідомленням про зникнення 38-річного родича.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

До будинку, де мешкав зниклий, одразу виїхали працівники поліції. Під час спілкування з його старшим братом було помітно, що чоловік нервується і плутається в показах. Під час огляду будинку поліцейські помітили в кількох місцях сліди крові, а також знайшли закривавлений ніж.

"47-річний чоловік зізнався, що під час застілля між ним і братом зав’язалась суперечка, під час якої він завдав йому декілька ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий помер. Щоб приховати скоєний злочин, зловмисник повантажив тіло на підводу, вивіз під с. Святець Теофіпольської тергромади і скинув у рів. Там його і виявили поліцейські", - розповіли у поліції.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже оголосили затриманому підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Харкові 32-річний чоловік задушив рідного брата.

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