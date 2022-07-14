У Хмельницькій області дев'ятикласник жорстоко вбив жінку: як його покарали

Райсуд призначив вісім років тюрми 14-річному підлітку, який до смерті побив 55-річну жінку.
Конфлікт між хлопцем та знайомою його батька розгорівся через те, що вона начебто взяла його цигарки.
Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.
Повідомлення про вбивство у місті Дуніївці надійшло до поліції 15 лютого 2022 року. В цей день тіло загиблої з численними побоями знайшли біля смітника.
Як встановило слідство, у вечір вбивства 55-річна жінка проводила час зі знайомим та його 14-річним сином. Після того, як чоловік ліг спати, між жінкою та підлітком розгорівся конфлікт через цигарки. Хлопець наніс їй численні удари качалкою та сковорідкою, а тоді пішов з дому. Тіло мертвої жінки зранку виявив чоловік, він відніс його на смітник.
"Хлопця затримали наступного дня. Він зізнався у скоєному і сказав, що побив жінку, бо вона без дозволу взяла його цигарки та нібито намагалась вкрасти мобільний телефон батька", – йдеться у повідомленні.
Дунаєвецький райсуд визнав підлітка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) та призначив йому вісім років тюрми. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити у суді.
Раніше стало відомо, що у Черкасах під час застілля чоловік наніс товаришу близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.
Читайте також:
- На Дніпропетровщині чоловік зарізав своїх гостей
- Тіло спалив, а рештки закопав на смітнику: на Полтавщині чоловік жорстоко розправився з односельчанином
- Стік кров’ю і помер: в Одеській області батько зарізав сина ножем