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У Хмельницькій області другокласниця відрізала своє довге волосся, аби допомогти онкохворій дівчинці

Школярка захворіла на рак крові.

У Хмельницькій області другокласниця відрізала своє волосся для порятунку хворої дівчинки.

Про це повідомляє Telegram-канал Хмельницький LIVE.

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Мешканка Шепетівки Уляна Громова відрізала своє довге волосся і продала його. Завдяки продажу вдалось перерахувати понад 2500 гривень, розповіла організаторка благодійного збору Ірина Александрук.

Ці кошти перерахували мешканці міста, 10-річній школярці Валерії Решетарчук. Дівчинка захворіла на рак крові та потребує трансплантації кісткового мозку. Операція коштуватиме 180 тис. євро.

Як повідомлялося, 5-річна вінничанка Таня Посоюзна погодилася зрізати довгу косу і продати волосся, щоби купити спеціальне харчування для онкохворого хлопчика. 10-річний Артемко хворіє на лейкоз.

Новини України: 5-річна вінничанка зрізала косу і продала волосся, щоб допомогти хлопчику з онко

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