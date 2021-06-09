У Хмельницькій області другокласниця відрізала своє довге волосся, аби допомогти онкохворій дівчинці

Школярка захворіла на рак крові.
У Хмельницькій області другокласниця відрізала своє волосся для порятунку хворої дівчинки.
Про це повідомляє Telegram-канал Хмельницький LIVE.
Мешканка Шепетівки Уляна Громова відрізала своє довге волосся і продала його. Завдяки продажу вдалось перерахувати понад 2500 гривень, розповіла організаторка благодійного збору Ірина Александрук.
Ці кошти перерахували мешканці міста, 10-річній школярці Валерії Решетарчук. Дівчинка захворіла на рак крові та потребує трансплантації кісткового мозку. Операція коштуватиме 180 тис. євро.
Як повідомлялося, 5-річна вінничанка Таня Посоюзна погодилася зрізати довгу косу і продати волосся, щоби купити спеціальне харчування для онкохворого хлопчика. 10-річний Артемко хворіє на лейкоз.