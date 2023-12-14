У Хмельницькій області хлопець ґвалтував сестру та знімав це на відео

Дівчинці всього вісім років.

У Хмельницькій області судитимуть 21-річного чоловіка, який неодноразово вчиняв сексуальне насильство над восьмирічною двоюрідною сестрою. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Хмельниччини.

"Обвинувачений, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, вчиняв сексуальне насильство стосовно своєї 8-річної двоюрідної сестри. Усі свої дії знімав на мобільний телефон", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідством встановлено три епізоди насильства над дівчинкою.

Розслідування цієї справи вже завершили, матеріали скерували до суду. Зловмисникові інкримінують порушення ч.4 та ч.6 ст. 153 ККУ (насильницькі дії сексуального характеру щодо особи, якій не виповнилося 14 років) та ч.1 ст. 301-1 ККУ (зберігання дитячої порнографії).

Зловмиснику загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував та розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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