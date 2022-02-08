У Хмельницькій області лікарня взяла кредит, щоб виплатити зарплати медикам

У Хмельницькій області лікарня взяла кредит, щоб виплатити зарплати медикам

Обіцяного фінансування не дочекалися.

Славутська міська лікарня (Хмельницька область) взяла кредит у банку, щоб розрахуватися з працівниками.

Про це повідомили на офіційному сайті Славутської міської ради з посиланням на слова директора Славутської міської лікарні Леоніда Радзивілюка.

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Станом на 7 лютого лікарня не отримала договір на фінансування у 2022 році з НСЗУ по пакетах медичних гарантій.

"Оскільки 7 число — крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості прийнято рішення скористатись послугою короткострокового кредиту і виплатити заробітну плату працівникам лікарні", - повідомив директор лікарні.

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Раніше стало відомо, що указом президента Володимира Зеленського мінімалка для лікаря має становити 20 тисяч, медсестри – 13,5 тисячі гривень. Однак у багатьох лікарнях не одержали взагалі ніякої платні. Головні лікарі переконують, що їхні рахунки порожні і вони не знають свій бюджет на наступний рік. А щоб виплатити підвищену зарплатню, їм доведеться звільняти персонал, економити на закупівлях ліків або скорочувати медикам робочий графік.

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