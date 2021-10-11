У Хмельницькій області онлайн-аптеки продавали підроблені та заборонені ліки: фото, відео

Щомісячно зловмисники продавали медпрепарати на 2 мільйони гривень.

Кіберполіція Хмельниччини викрила представників онлайн-аптек на продажі фальсифікованих та заборонених до обігу ліків. Зловмисники продавали такі препарати через 10 сайтів.

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Як повідомила пресслужба МВС, щомісячний обіг від продажу становив 2 мільйони гривень.

"До кіберполіції звернувся виробник лікарських засобів щодо продажу в Інтернеті підроблених ліків під логотипами компанії. Причетних до правопорушення викрили працівники відділу протидії кіберзлочинами Хмельницької області спільно з слідчими обласної поліції", - розповіли в МВС.

Правоохоронці встановили, що 37-річний місцевий мешканець створив більше десяти онлайн-аптек, які продавали фальсифіковані лікарські засоби. Також чоловік залучив до роботи двох операторів, котрі адміністрували ресурси та приймали замовлення. Для маскування незаконної діяльності відправляли товар від імені третіх осіб та з інших міст.

Частина медпрепаратів, що продавалися в онлайн-аптеках, виявилась забороненою для реалізації в Україні. Також правоохоронці встановили, що ліки транспортувалися та зберігалися без дотримання температурних і санітарних вимог.

Працівники поліції провели обшуки за місцями проживання фігурантів, місцем зберігання лікарських засобів та у приміщенні сall-центру онлайн-аптек. Обшуки проходили у Хмельницькому та у Волинській області. Там правоохоронці вилучили понад тисячу упаковок незареєстрованих в Україні медичних препаратів. Також вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо,у Житомирі медики перепродавали в аптеки безкоштовні ліки від раку.

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