У Хмельницькій області п’яна розвага закінчилася смертю чоловіка

У селі Дем’янківці 33-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Mercedes Benz GL", буксирував надувні санки, на яких перебував місцевий житель. Під час руху водій почав маневрувати і 36-річний чоловік випав із санчат, вдарився об металеву огорожу. Чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За інформацією правоохоронців, потерпілого госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні, де від отриманих травм він помер.

"Під час освідування водія в лікарні встановлено, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські затримали чоловіка", — йдеться у повідомленні.

За скоєне водієві загрожує до 10 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Поблизу села Кременчуки водій автомобіля "Форд Фокус" зіткнувся з 58-річним велосипедистом. В результаті отриманих травм останній помер у лікарні.

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