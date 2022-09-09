У Хмельницькій області педофіла посадили на 13 років за зґвалтування хлопчика

Хмельницький суд призначив 13 з половиною років ув'язнення 35-річному чоловікові, який в лютому цього року зґвалтував малолітнього хлопчика.

В суді чоловік не визнав провини та подав апеляцію на рішення першої інстанції, але її відхилили.



Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

"Неодноразово судимий 35-річний співмешканець матері хлопчика скористався тим, що він має порушення інтелектуального розвитку, та зґвалтував його", - йдеться у повідомленні відомства.

Не припинив він знущання навіть попри прохання дитини.

Однак на підставі зібраних доказів в травні суд першої інстанції визнав його винним у порушенні ч.4 ст. 152 ККУ (зґвалтування).

Нагадаємо, що у Дніпрі судили чоловіка, який поблизу заправки зґвалтував 11-річну дівчинку.

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