У Хмельницькій області почали боротися з порушниками комендантської години: вручають повістки

У Хмельницькій області почали боротися з порушниками комендантської години: вручають повістки

В області комендантська година діє від 21:00 до 06:00.

У Хмельницькій області почали боротися з порушникам комендантської години, а також порушниками правил дорожнього руху.

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Про це повідомили у пресслужбі обласної патрульної поліції.

Зазначається, що на блок-постах порушникам почали вручати повістки на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи Збройних сил України.

“Агресію і непокору у воєнний час потрібно спрямовувати на супротив ворогу”, - йдеться у повідомленні.

До слова, комендантська година діє в області від 21:00 до 06:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки. Видають їх лише працівникам критичної інфраструктури.

Своєю чергою, інспекторка взводу 2 роти 4 батальйону УПП в Хмельницькій області Вікторія Тимощук розповідає місцевому виданню “Всім”, що врчати повістки почали від 28 березня. Вона зазначила, що раніше на вулицях також затримували таких порушників. Втім, їх доставляли до відділень поліції задля перевірки особи.

Як повідомлялося, у Рівненській області затримали понад 400 осіб за порушення комендантської години. Окремі порушники комендантської години отримують повістки до армії відразу на місці.