У Хмельницькій області поліцейські сповіщатимуть про повітряну тривогу через гучномовці

Так само будуть сповіщати і по відбій "тривоги".

На Хмельниччині під час відключення електрики сирени не працюють, а тому правоохоронці інформуватимуть мешканців про повітряну тривогу.

Про це повідомили в Поліція Хмельницької області.

Зазначається, що у разі відсутності електроенергії, правоохоронці сповіщатимуть про тривогу через гучномовці. Тому мешканців закликають звертати увагу на такі оповіщення і негайно йти до найближчих укриттів.Так само будуть повідомляти і про відбій повітряної тривоги.

Слід зауважити, що Хмельниччина також живе у режимі тотальної економії. Щоденно в області проводять аварійні й планові відключення електроенергії.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області поліцейські сповіщатимуть про повітряну тривогу через гучномовці. Справа у тому, після чергового масованого ракетного обстрілу більшість квартир та будинків області залишаються без води та електроенергії.

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