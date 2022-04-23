У Хмельницькій області повернули комендантську годину на Великодню ніч, яку раніше скасували

У Хмельницькій області повернули комендантську годину на Великодню ніч, яку раніше скасували

У Хмельницькій області вирішили повернути комендантську годину у ніч проти неділі, 24 квітня.

Комендантська година, яку раніше скасували на Великодню ніч, все ж буде запроваджена. До такого рішення місцева влада вдалася, зважаючи на безпекову ситуацію.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Рішення прийнято через інформацію про ймовірні загрози. Повага до церков і святинь у рашистів відсутня – ми вже бачили бомбардування таких об’єктів", - каже Гамалій.

Таким чином на території регіону комендантська година буде тривати від 23.00 23 квітня до 05.00 24 квітня.

Керівник Хмельницької ОВА також рекомендує утриматися від масових скупчень та не нехтувати своєю безпекою.

Нагадаємо, вже третій рік поспіль християни східного та західного обрядів не можуть повноцінно освятити великодні кошики у церквах. Попередні роки через обмеження, пов'язані з ковідом, цього року через війну. Чи варто йти до церкви цього року, як відбуватимуться богослужіння, якою погода буде на Великдень - у матеріалі ТСН.ua.

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