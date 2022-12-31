У Хмельницькій області пролунали вибухи, а місто атакували ракетами

Влада підтвердила ворожі прильоти у Хмельницькій області
Сьогодні, 31 грудня, у Хмельницькій області області пролунали вибухи.
"Є "прильоти" в нашій області. Прохання до усіх залишатися в укриттях! Деталі згодом", - написав очільник ОВА Хмельницької області Сергій Гамалій.
Крім того, Кирило Тимошенко повідомив, що Хмельницький атакували ракетами. За попередніми даними, поранено двоє людей.
Станом на зараз в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунають у всіх областях.
Перед цим очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет.
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