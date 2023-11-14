У Хмельницькій області пролунали вибухи - моніторингові канали

У ніч проти 14 листопада 2023 року на території Хмельницької області пролунали вибухи.

Зокрема, йшлося про вибухи у Старконі.

Раніше перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації повідомив у соціальних мережах наступне: "Увага! Ворожі ударні БпЛА вже на Хмельниччині! Перебувайте в укриттях!".

Моніторингові канали додали, що ворожі безпілотники збиваються уже четверту годину поспіль.

Після Хмельницької області ворожі дрони вирушили на Львівщину. Там була оголошена повітряна тривога.

"Ракетна небезпека, група ударних БпЛА рухається через Івано-Франківську область на Львівщину", - повідомили Повітряні Сили ЗСУ

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Нагадаємо, що раніше Україною почала шириться повітряна тривога.

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