У Хмельницькій області рибалка зірвався зі скелі та впав у річку

У Хмельницькій області рибалка зірвався зі скелі та впав у річку

Чоловік отримав смертельні травми.

У Хмельницькій області під час риболовлі 57-річний чоловік зірвався зі скелі та впав у річку Дністер. Він отримав серйозні травми. Його не вдалося врятувати.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Хмельницькій області.

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Рятувальники отримали повідомлення, що в районі села Лука впав зі скелі в річку Дністер рибалка.

"Свідки пригоди повідомили рятувальників, що самостійно допомогти йому не в змозі через висоту скель та неможливість вийти до берега. Тому на місце інциденту було направлено водолазів для транспортування чоловіка до берега.Прибувши на місце події, був знайдений 57-річний чоловік, який від отриманих травм загинув на місці, тіло загиблого передано працівникам швидкої допомоги", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у Житомирській області підліток зірвався з 10-метрової скелі і залишився живим.

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