У Хмельницькій області рибалка зірвався зі скелі та впав у річку

Чоловік отримав смертельні травми.
У Хмельницькій області під час риболовлі 57-річний чоловік зірвався зі скелі та впав у річку Дністер. Він отримав серйозні травми. Його не вдалося врятувати.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Хмельницькій області.
Рятувальники отримали повідомлення, що в районі села Лука впав зі скелі в річку Дністер рибалка.
"Свідки пригоди повідомили рятувальників, що самостійно допомогти йому не в змозі через висоту скель та неможливість вийти до берега. Тому на місце інциденту було направлено водолазів для транспортування чоловіка до берега.Прибувши на місце події, був знайдений 57-річний чоловік, який від отриманих травм загинув на місці, тіло загиблого передано працівникам швидкої допомоги", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, у Житомирській області підліток зірвався з 10-метрової скелі і залишився живим.
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