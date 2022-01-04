У Хмельницькій області шахраї викрали 32 тисячі гривень під виглядом виплати "ковідної тисячі"

Жінку змусили оприлюднити всі свої дані.

У Хмельницькій області поліція розслідує шахрайську схему, за якою жінка із Шепетівки під приводом отримання виплати за вакцинацію, позбулася власних грошей.

Про злочинну схему розповіли в поліції.

"46-річна шепетівчанка отримала смс-повідомлення на телефон про доступні виплати за вакцинацію. Потерпіла перейшла за посиланням на фіктивний сайт та заповнила спеціальну форму, де вказала всі особисті дані. Після цього з її карткового рахунку зникло більше 32 тисяч гривень", - повідомили правоохоронці.

Поліція розслідує злочин і закликають громадян не реагувати на подібні повідомлення. "Картку "єПідтримка" можна оформити тільки в офіційному додатку вашого банку, який автоматично переводить у додаток «Дія». Усі повідомлення надходять тільки у цих додатках, а не безпосередньо на телефон", - уточнили правоохоронці.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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