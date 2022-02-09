Намагалася продати взуття: у Хмельницькій області шахраї вкрали у жінки понад 100 тисяч гривень

Жінка не побоялася перейти за шкідливим посиланням.
У Шепетівці Хмельницької області шахраї через онлайн-дошку оголошень вкрали у жінки понад 100 тисяч гривень.
Про це повідомили у місцевому управлінні поліції.
30-річна жінка виставила на дошку оголошень повідомлення про продаж взуття. Згодом їй зателефонував псевдопокупець, який висловив зацікавленість у придбанні товару.
Шахрай, після недовгого спілкування з громадянкою, надіслав їй невідоме посилання, клікнувши на яке — у жінки списалося 102 тисячі гривень.
“Сумно, що потерпіла знала про такий вид шахрайства, проте таки здійснила усі запропоновані їй маніпуляції. За даним фактом дізнавачі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини подій. Запам’ятайте: під час купівлі-продажу товарів через інтернет в жодному разі не переходьте за запропонованими посиланнями і не вносьте туди свої особисті дані”, — наголосили в управлінні поліції.
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