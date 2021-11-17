У Хмельницькій області спалахнув житловий будинок: загинуло двоє людей

Обставини смерті двох людей розслідує поліція.
У селі Кисилівка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області в ніч проти 17 листопада спалахнув житловий будинок. На місці пожежі знайшли тіла двох людей.
Про це повідомили в ДСНС у Хмельницькій області.
Займання сталось о 2:23. На місце пожежі одразу прибули рятувальники, які о 2:56 ліквідували пожежу. Вогонь охопив майже весь будинок на площі 80 квадратних метри. На місці події знайшли мертвими двох чоловіків, віком 61 та 33 роки.
За попередніми даними, причиною пожежі може бути необережність під час куріння. Обставини смерті двох людей розслідує поліція.
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