У Хмельницькій області сталася потрійна ДТП: зіткнулися вантажівки

Усі водії вціліли.
Потрійна аварія сталася у Хмельницькій області.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 грудня.
Відразу три вантажівки зіткнулись на трасі поблизу села Солотківці. Водій вантажівки Renault виїхав на зустрічну та протаранив іншу фуру. Третій тягач із цистерною минав аварію і зїхав у кювет.
Машини так зімяло, що людей рятувальникам довелось витягати. Усі три кермувальники живі, але з численними переломами чоловіків госпіталізували до районної лікарні.
Водій, який спричинив аварію був тверезий, кажуть у поліції. Він пояснив, що на слизькій дорозі не справився з керуванням.
Як повідомлялося, у Дніпрі на Новому мосту вночі 16 грудня сталася страшна дорожньо-транспортна пригода. В аварії загинула 19-річна дівчина, ще двоє людей серйозно постраждали. Попередньо аварія сталася через те, що автомобіль занесло на слизькій дорозі.
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