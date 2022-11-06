У Хмельницькій області сталася смертельна аварія: вантажівка зіткнулася з легковиком (фото)

Правоохоронці з'ясовують деталі ДТП.
У Хмельницькій області у суботу, 5 листопада, сталася смертельна аварія. На трасі біля села Лозова Волочиського району не розминулись вантажівка та легковий автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На автотрасі зіткнулися лоб в лоб DAF та SEAT. Водій легковика загинув на місці ДТП. Чоловік опинився заблокованим у власномуавто. Місцеві мешканці викликали надзвичайників.
Рятувальники за допомогу спецінструментів відімкнули акумулятори обох машин від живлення. Потім деблокували тіло загиблого водія з деформованого легковика.
Причину й обставини дорожньо-транспортної події наразі встановлюють правоохоронці.
Як повідомлялося, на трасі Київ-Одеса сталася смертельна аварія. Між населеними пунктами Болгарка та Хоминка зіштовхнулися легковик та вантажівка. Кермувальник Daewoo Nexia від отриманих травм загинув на місці автотрощі.
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