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У Хмельницькій області сталася смертельна аварія: вантажівка зіткнулася з легковиком (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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748
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© Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області
© Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області
© Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області
© Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Правоохоронці з'ясовують деталі ДТП.

У Хмельницькій області у суботу, 5 листопада, сталася смертельна аварія. На трасі біля села Лозова Волочиського району не розминулись вантажівка та легковий автомобіль. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На автотрасі зіткнулися лоб в лоб DAF та SEAT.  Водій легковика загинув на місці ДТП. Чоловік опинився заблокованим у власномуавто. Місцеві мешканці викликали надзвичайників. 

Рятувальники за допомогу спецінструментів відімкнули акумулятори обох машин від живлення. Потім деблокували тіло загиблого водія з деформованого легковика.

© Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області
Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Причину й обставини дорожньо-транспортної події наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, на трасі Київ-Одеса сталася смертельна аварія. Між населеними пунктами Болгарка та Хоминка зіштовхнулися легковик та вантажівка. Кермувальник Daewoo Nexia від отриманих травм загинув на місці автотрощі.

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Дата публікації
Перегляди
748
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