У Хмельницькій області сталася смертельна аварія: вантажівка зіткнулася з легковиком (фото)

У Хмельницькій області у суботу, 5 листопада, сталася смертельна аварія. На трасі біля села Лозова Волочиського району не розминулись вантажівка та легковий автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На автотрасі зіткнулися лоб в лоб DAF та SEAT. Водій легковика загинув на місці ДТП. Чоловік опинився заблокованим у власномуавто. Місцеві мешканці викликали надзвичайників.

Рятувальники за допомогу спецінструментів відімкнули акумулятори обох машин від живлення. Потім деблокували тіло загиблого водія з деформованого легковика.

Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Причину й обставини дорожньо-транспортної події наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, на трасі Київ-Одеса сталася смертельна аварія. Між населеними пунктами Болгарка та Хоминка зіштовхнулися легковик та вантажівка. Кермувальник Daewoo Nexia від отриманих травм загинув на місці автотрощі.

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