У Хмельницькій області створили групу з контролю цін: що будуть моніторити

У Хмельницькій області створили групу з контролю цін: що будуть моніторити

Рейдові групи перевірятимуть цінову політику на різні групи товарів.

В Хмельницькій області створили міжвідомчу координаційну групу із забезпечення стабільної цінової ситуації на території регіону.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, в межах цієї комісії працюватимуть рейдові групи. Вони будуть контролювати роздрібні ціни на різні товари. Зокрема, це борошно, хліб, крупи, цукор, молочні продукти, окремі лікарські засоби, бензин, дизпаливо, газ для автомобілів.

“Підвищення цін не буде. Будемо все це контролювати”, - наголосив очільник Хмельницької області.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області вирішили боротися з недобросовісними власниками квартир, які через високий попит на житло серед переселенців сильно збільшили вартість оренди. За місяць війни 35 українців поскаржились у Бюро економічної безпеки на завищені ціни на житло в регіоні.

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