Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Хмельницькій області тимчасово закритий рух для одного з поїздів: що сталося

У Хмельницькій області тимчасово закритий рух для одного з поїздів: що сталося

Ілюстративне фото. На одному з маршрутів потяга сталися зміни / Фото: "Укрзалізниця"

Укрзалізниця повідомлятиме про зміни у ситуації.

У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода).  

Про це інформує Укрзалізниця у соціальних мережах. 

Кінцевою станцією для цього рейсу о 08:12 вимушено стане Нігин.

"Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, наразі перепрошуємо за зміни в маршруті через форс-мажорні обставини", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" анонсувала продаж онлайн-квитків до Австрії та Угорщини. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна – Австрія та зворотно.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація