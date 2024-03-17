У Хмельницькій області тимчасово закритий рух для одного з поїздів: що сталося

Укрзалізниця повідомлятиме про зміни у ситуації.
У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода).
Про це інформує Укрзалізниця у соціальних мережах.
Кінцевою станцією для цього рейсу о 08:12 вимушено стане Нігин.
"Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, наразі перепрошуємо за зміни в маршруті через форс-мажорні обставини", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" анонсувала продаж онлайн-квитків до Австрії та Угорщини. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна – Австрія та зворотно.
Читайте також:
- "Укрзалізниця" анонсувала нововведення щодо купівлі квитків
- "Жінки – теж люди!": військова розповіла про прояв сексизму з боку провідника "Укрзалізниці"