У Хмельницькій області тимчасово закритий рух для одного з поїздів: що сталося

Укрзалізниця повідомлятиме про зміни у ситуації.

У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода).

Про це інформує Укрзалізниця у соціальних мережах.

Кінцевою станцією для цього рейсу о 08:12 вимушено стане Нігин.

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"Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, наразі перепрошуємо за зміни в маршруті через форс-мажорні обставини", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" анонсувала продаж онлайн-квитків до Австрії та Угорщини. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна – Австрія та зворотно.

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