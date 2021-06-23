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У Хмельницькій області вантажівка переїхала чоловіка, який стояв біля припаркованого авто

У Хмельницькій області вантажівка переїхала чоловіка, який стояв біля припаркованого авто

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Причини ДТП розслідує поліція.

У селищі Сатанів Хмельницької області у вівторок, 22 червня, вантажівка переїхала 67-річного чоловіка, який стояв біля свого припаркованого автомобіля. 

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області. 

Відомо, що чоловік стояв на узбіччі дороги біля свого припаркованого автомобіля. Його збила вантажівка. Потерпілого госпіталізували в реанімацію, проте він помер у лікарні. 

У поліції відкрили провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство. 

Нагадаємо, на Прикарпатті двоє 18-річних хлопців загинули після зіткнення з вантажівкою

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