У Хмельницькій області вчитель зберігав у себе дитячу порнографію: як його покарали

У Хмельницькій області вчитель зберігав у себе дитячу порнографію: як його покарали

На Хмельниччині притягнули до відповідальності чоловіка, який зберігав на власному комп’ютері дитячу порнографію. Правопорушником виявився вчитель одного із навчальних закладів на території Шепетівського району.

Його засудили на два роки обмеження волі та позбавили права працювати педагогом.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

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За даними відомства, вчитель з Мережі завантажував на власний ноутбук дитячу порнографію. Ці матеріали виявили під час обшуку помешкання чоловіка. Під час розгляду справи педагог визнав свою провину.

"Чоловіка засудили до двох років обмеження волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком, а також позбавили права на два роки обіймати посади, пов’язані з вихованням та навчанням дітей", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що 19-річному хлопцеві з Чернівецького району загрожує термін за зґвалтування 10-річного хлопчика у сільському парку.

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