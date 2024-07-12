У Хмельницькій області ввечері та вночі лунали потужні вибухи: що відомо про атаку

Кілька разів в області лунали сирени.
Ввечері 11 липня і вночі проти 12 липня у Хмельницькій області кілька разів лунали потужні вибухи. В області оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Вночі тривога в області лунала майже дві години - від 02:12 до 03:53. В регіоні лунали вибухи.
"Сьогодні вночі на Хмельниччині під час сигналу "Повітряна тривога" наші сили ППО знищили дев'ять ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.
За його словами, місця падіння уламків встановлюються. Наразі звернень щодо травмованих або загиблих, а також щодо пошкодження майна не надходило.
Ввечері 11 липня тривога через ракетну небезпеку тривала від 20:41 до 21:54. Повітряні сили попереджали про крилаті ракети в напрямку Старокостянтинова. Згодом пролунали потужні вибухи.
Як повідомлялося, Росія завдала ударів ракетами і дронами напередодні ввечері та вночі проти 12 липня. 11 липня окупанти атакували п'ятьма ракетами повітряного базування типу Х-101, а вночі - 19 БпЛА.
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