У Хмельницькій області ввечері та вночі лунали потужні вибухи: що відомо про атаку

Кілька разів в області лунали сирени.

Ввечері 11 липня і вночі проти 12 липня у Хмельницькій області кілька разів лунали потужні вибухи. В області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Вночі тривога в області лунала майже дві години - від 02:12 до 03:53. В регіоні лунали вибухи.

"Сьогодні вночі на Хмельниччині під час сигналу "Повітряна тривога" наші сили ППО знищили дев'ять ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.

За його словами, місця падіння уламків встановлюються. Наразі звернень щодо травмованих або загиблих, а також щодо пошкодження майна не надходило.

Ввечері 11 липня тривога через ракетну небезпеку тривала від 20:41 до 21:54. Повітряні сили попереджали про крилаті ракети в напрямку Старокостянтинова. Згодом пролунали потужні вибухи.

Як повідомлялося, Росія завдала ударів ракетами і дронами напередодні ввечері та вночі проти 12 липня. 11 липня окупанти атакували п'ятьма ракетами повітряного базування типу Х-101, а вночі - 19 БпЛА.

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