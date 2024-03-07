У Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників

У низці населених пунктів знову є світло.

У Хмельницькій області усі населені пункти, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки, заживлено.

Про це інформує Хмельницька ОВА у соціальних мережах.

"Дякуємо нашим енергетикам за роботу 24/7", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що вночі проти 6 березня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні працювали сили ППО. Втім, виникли ушкодження інфраструктури.

Через це залишаються знеструмленими кілька населених пунктів в регіоні. Крім того, сталися пошкодження даху та стелі приватного будинку. Загиблих та травмованих немає, наголосив Тюрін.

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