У Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників

У низці населених пунктів знову є світло.
У Хмельницькій області усі населені пункти, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки, заживлено.
Про це інформує Хмельницька ОВА у соціальних мережах.
"Дякуємо нашим енергетикам за роботу 24/7", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі проти 6 березня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні працювали сили ППО. Втім, виникли ушкодження інфраструктури.
Через це залишаються знеструмленими кілька населених пунктів в регіоні. Крім того, сталися пошкодження даху та стелі приватного будинку. Загиблих та травмованих немає, наголосив Тюрін.
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