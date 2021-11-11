У Хмельницькій області водій збив пішоходів: 18-річна дівчина померла одразу

Дівчина загинула, а жінка потрапила до лікарні.

У Хмельницькій області водій легковика збив 44-річну жінку та 18-річну дівчину. Дівчина загинула на місці аварії, а жінку доправили до лікарні.

Про це повідомили у поліції області.

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"Попередньо встановлено, що 57-річний житель села Новосілка, керуючи автомобілем Renault Logan, допустив наїзд на двох пішоходів, жительок села Загінці. Внаслідок ДТП дівчина від отриманих травм померла на місці події. Інша отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до травматологічного відділення лікарні, стан її здоров’я лікарі оцінюють як середньої важкості", - зазначили у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, в Одесі на Адміральському проспекті 4 листопада водій автомобіля Opel збив 15-річну дівчину та 21-річного хлопця. Неповнолітня загинула на місці ДТП.

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