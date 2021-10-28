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У Хмельницькій області засуджений втік з колонії та зґвалтував 12-річну дівчинку: як його покарали

У Хмельницькій області засуджений втік з колонії та зґвалтував 12-річну дівчинку: як його покарали

pixabay.com

Чоловіка засудили до 13 років та 6 місяців позбавлення волі.

В одному із сіл Хмельницької області 45-річний засуджений втік із виправного закладу та зґвалтував 12-річну дитину, яку зустрів у селі. 

Про це повідомили в прокуратурі Хмельницької області. 

За даними слідства, 45-річний засуджений за крадіжки у червні 2021 року втік із виправного закладу. Чоловік їхав велосипедом та потрапив в одне із сіл Хмельниччини, де зустрів 12-річну дівчинку. На той момент чоловік був у стані алкогольного сп'янінні. Він попросив дитину показати йому дорогу в сусіднє село. 

Коли дівчинка вивела чоловіка у поле, він приставив до її горла ножа та зґвалтував. Педофіла затримали. Суд покарав його до 13 років та 6 місяців позбавлення волі. 

Нагадаємо, зловмиснику вдалося втекти з виправного центру, що поблизу Рівного. Чоловіка спіймали невдовзі після злочину. Як виявилося, він утік з виправного закладу, коли його та ще кількох в’язнів вивезли на роботу.

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