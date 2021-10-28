У Хмельницькій області засуджений втік з колонії та зґвалтував 12-річну дівчинку: як його покарали

Чоловіка засудили до 13 років та 6 місяців позбавлення волі.
В одному із сіл Хмельницької області 45-річний засуджений втік із виправного закладу та зґвалтував 12-річну дитину, яку зустрів у селі.
Про це повідомили в прокуратурі Хмельницької області.
За даними слідства, 45-річний засуджений за крадіжки у червні 2021 року втік із виправного закладу. Чоловік їхав велосипедом та потрапив в одне із сіл Хмельниччини, де зустрів 12-річну дівчинку. На той момент чоловік був у стані алкогольного сп'янінні. Він попросив дитину показати йому дорогу в сусіднє село.
Коли дівчинка вивела чоловіка у поле, він приставив до її горла ножа та зґвалтував. Педофіла затримали. Суд покарав його до 13 років та 6 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, зловмиснику вдалося втекти з виправного центру, що поблизу Рівного. Чоловіка спіймали невдовзі після злочину. Як виявилося, він утік з виправного закладу, коли його та ще кількох в’язнів вивезли на роботу.
Читайте також:
- В аеропорту Борисполя затримали українців із повною валізою коштовних прикрас і діамантів
- У Києві попередили про небезпечні метеорологічні явища
- Небачений досі град випав в Австралії: свідки публікують відео