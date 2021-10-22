У Хмельницькій області затримали військового з пакетом амфетаміну і 30 згортками канабісу: фото

Військовослужбовець торгував наркотиками.
У Хмельницькій області поліцейські затримали військовослужбовця з пакетом амфетаміні - накотитичним засобом. Окрім того у військового знайшли 30 згортків фольги із канабісом, яких він планував продати.
Про це повідомляє пресслужба відділу поліції №1 Хмельницького районного управління.
"Таким чином працівники поліції припинили розповсюдження наркотичних засобів та не допустили потрапляння їх у молодіжне середовище", - йжеться у повідомленні.
За скоєне військовому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За фактом події відкрито кримінальне провадження, затриманому оголошено про підозру за частиною 2 статті 307 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Києві судитимуть поліцейського за регулярний збут наркотиків. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.