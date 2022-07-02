У Хмельницькій області затримали водія, який на смерть збив людину та втік

У Хмельницькій області затримали водія, який на смерть збив людину та втік

На Хмельниччині правоохоронці затримали водія, який напідпитку збив пішохода та втік з місця події.

У результаті автопригоди пішохід загинув.

Про це повідомили у Нацполіції у Хмельницькій області.

Також читайте ДТП на Волині: відбійник наскрізь прошив легковик

"39-річний водій автомобіля "Шкода Октавія" допустив наїзд на місцевого жителя, після чого зник з місця події. Потерпілий від отриманих травм загинув. Після отримання повідомлення про подію правоохоронці почали шукати водія. Розшукали і затримали чоловіка в місті Полонному", - повідомили у поліції.

За словами поліцейських, перевірка показала, що затриманий перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 . Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що у Тернопільській області водій КАМАЗу переїхав чоловіка, який відпочивав на дорозі.

Читайте також: