У Хмельницькій області затримується низка поїздів: названо маршрути

Про перебіг ремонтних робіт пасажирам сповістять згодом.
На перегоні "Нігин-Гуменці" у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 "Київ-Кам'янець-Подільський" (разом із причіпними вагонами з Ужгорода).
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Причиною закриття стала деформація полотна на перегоні "Нігин-Гуменці".
На деякий час буде внесено корективи до маршрутів трьох приміських поїздів:
- 6382 Ларга - Кам'янець-Подільський (замість Ларга - Хмельницький)
- 6383 Хмельницький - Нігин (замість Хмельницький - Ларга)
- 6384 Нігин - Гречани (замість Ларга - Гречани)
Поїзд сполучення №139/140 "Київ - Кам'янець-Подільський" вже обмежено до/зі станції Нігин.
Кінцевою станцією для поїзда №139/140 "Київ-Кам'янець-Подільський" о 08:12 вимушено стане Нігин, додали у відомстві. Про перегбіг ремонтних робіт у компанії повідомлять додатково.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги до популярних куточків України.