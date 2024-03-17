У Хмельницькій області затримується низка поїздів: названо маршрути

На перегоні "Нігин-Гуменці" у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 "Київ-Кам'янець-Подільський" (разом із причіпними вагонами з Ужгорода).

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Причиною закриття стала деформація полотна на перегоні "Нігин-Гуменці".

На деякий час буде внесено корективи до маршрутів трьох приміських поїздів:

6382 Ларга - Кам'янець-Подільський (замість Ларга - Хмельницький)

6383 Хмельницький - Нігин (замість Хмельницький - Ларга)

6384 Нігин - Гречани (замість Ларга - Гречани)

Поїзд сполучення №139/140 "Київ - Кам'янець-Подільський" вже обмежено до/зі станції Нігин.

Кінцевою станцією для поїзда №139/140 "Київ-Кам'янець-Подільський" о 08:12 вимушено стане Нігин, додали у відомстві. Про перегбіг ремонтних робіт у компанії повідомлять додатково.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги до популярних куточків України.

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