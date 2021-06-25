У Хмельницькій області згорів вщент легковик після зіткнення з вантажівкою: водій загинув на місці

У Хмельницькій області згорів вщент легковик після зіткнення з вантажівкою: водій загинув на місці

Особа загиблого встановлюється.

Сьогодні, 25 червня, близько 05:30 на автодорозі М-12 поблизу с. Хомівці Хмельницької області загинув водій легковика, який зіткнувся з вантажівкою "Рено Магнум". Внаслідок ДТП авто загиблого спалахнуло.

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Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

"У результаті ДТП сталося загорання легкового автомобіля, внаслідок чого його водій загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що за кермом вантажівки був 45-річний жителя м. Могилів-Подільський, а особа загиблого наразі встановлюється.

На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, у Львівській області авто злетіло в кювет, врізалось у дерево і перекинулось. Кермувальник загинув на місці ДТП.

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