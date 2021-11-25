У Хмельницькій області жінку засудили та змусили повернути 92 тис. грн допомоги на дитину: причина

У Хмельницькій області жінку засудили та змусили повернути 92 тис. грн допомоги на дитину: причина

Підозрювана отримувала виплати на дитину, як самотня матір.

У Хмельницькій області жінку змусили повернути понад 92 тис. грн допомоги на дитину. Також її засудили до півтори року позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.

Про це йдеться у вироку Летичівського районного суду Хмельницької області.

Суд встановив, що жінка без реєстрації шлюбу проживала однією сім`єю з чоловіком від кінця 2010 року. У 2011 році в пари народилась дитина. Тоді жінка заповнила документи на отримання допомоги від держави, як самотня матір та отримувала її до 2020 року, хоч і продовжувала проживати із батьком дитини. Загалом жінка отримала 92 789 грн допомоги від держави через те, що самостійно виховувала сина.

На суді жінка свою провину визнала, розкаялась та просила суворо її не карати.

Представниця управління соціального захисту населення Летичівської РДА повідомила, що підозрювана звернулась до них, заповнила всі дані та надала документи, що вона самотня мати, проте під час перевірки з'ясувалось, що підсудна мешкає із батьком дитини.

"Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має", - вказано у рішенні суду.

Летичівський районний суд Хмельницької області визнав жінку винною за частинами 1 та 2 статті 190 ККУ та призначив їй півтора року позбавлення волі, замінивши це іспитовим терміном, оскільки підозрювана виховує двох малолітніх дітей.

Також суд задовільнив позов управління соціального захисту населення Хмельницької районної державної адміністрації. Жінка повинна повернути державі 92 789 грн 83 коп.

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