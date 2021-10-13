У Хмельницькій області зіткнулись два автомобілі: є загибла, багато потерпілих (фото)

Винуватцю аварії загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Біля села Стуфчинці Хмельницького району у вівторок, 12 жовтня, зіткнулись два автомобілі. У ДТП загинула 67-річна жінка.
Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.
За даними слідства, 30-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy виїхав на зустрічну, де різався у "ЗАЗ Славута", за кермом якого був 71-річний житель Хмельницького. На місці ДТП загинула 67-річна жінка, яка їхала в ЗАЗ. Водіїв автомобілів та пасажирку Volkswagen госпіталізували.
На місці аварії працювали слідчі. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.
Нагадаємо, на Закарпатті сім'я з трьома дітьми потрапила в смертельну автотрощу.