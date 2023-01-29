У Хмельницькій області у моторошній ДТП загинули чоловік та жінка: подробиці та фото

У неділю, 29 січня, поблизу с. Качуринці Війтовецької тергромади Хмельницького району зіткнулись автомобіль Volkswagen Touran та вантажівка MAN.

Про це повідомили у ДСНС Хмельницької області.

Аварія сталась на автодорозі Е-50. На місці трагедії загинув 40-річний водій Volkswagen та 37-річна пасажирка легковика. Водія вантажівки госпіталізували.

Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

На місце події виїжджали рятувальники, які деблокували тіло загиблої пасажирки та провели заходи, або автомобілі не спалахнули.

Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Причини ДТП розслідує поліція.

Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Нагадаємо, на трасі Київ-Полтава сталася ДТП 28 січня за участю маршрутки та фури, внаслідок чого загинули люди.

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