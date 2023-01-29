У Хмельницькій області у моторошній ДТП загинули чоловік та жінка: подробиці та фото

Причини ДТП розслідує поліція.
У неділю, 29 січня, поблизу с. Качуринці Війтовецької тергромади Хмельницького району зіткнулись автомобіль Volkswagen Touran та вантажівка MAN.
Про це повідомили у ДСНС Хмельницької області.
Аварія сталась на автодорозі Е-50. На місці трагедії загинув 40-річний водій Volkswagen та 37-річна пасажирка легковика. Водія вантажівки госпіталізували.
На місце події виїжджали рятувальники, які деблокували тіло загиблої пасажирки та провели заходи, або автомобілі не спалахнули.
Причини ДТП розслідує поліція.
Нагадаємо, на трасі Київ-Полтава сталася ДТП 28 січня за участю маршрутки та фури, внаслідок чого загинули люди.
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