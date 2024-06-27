У Хмельницькій та Івано-Франківській області пролунали вибухи - моніторингові канали

У ніч проти 27 червня 2024 року після атаки України "Калібрами" у двох областях - Хмельницькій та Івано-Франківській пролунали вибухи.

Про це заявили моніторингові канали.

Причому, на Хмельниччині вибухи лунали кілька разів.

За попередньою інформацією, йшлося про роботу ППО.

Також ракетна небезпека була оголошена по всій території України через зліт МіГ-31К.

Також читайте Ворожі дрони атакували Україну: напрямок руху

До того ж моніторингові канали заявили про 4 борти СУ-34/35 над Кримським перешийком.

Також за попередньою інформацією, відбулися пуски "Кинджалів".

Зауважимо, що ворожі дрони атакували Україну.

Спочатку відмінусуємо ППО, а потім полетять F-16

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що армія РФ вдалася до нової тактики в Чорному морі. Так, ворог вирішив бути представленим за рахунок підводних човнів.

Читайте також: