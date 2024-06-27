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У Хмельницькій та Івано-Франківській області пролунали вибухи - моніторингові канали

У Хмельницькій та Івано-Франківській області пролунали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях / Фото: Associated Press

Триває чергова тривожна ніч для українців.

У ніч проти 27 червня 2024 року після атаки України "Калібрами" у двох областях - Хмельницькій та Івано-Франківській пролунали вибухи.

Про це заявили моніторингові канали.

Причому, на Хмельниччині вибухи лунали кілька разів. 

За попередньою інформацією, йшлося про роботу ППО. 

Також ракетна небезпека була оголошена по всій території України через зліт МіГ-31К.

До того ж моніторингові канали заявили про 4 борти СУ-34/35 над Кримським перешийком. 

Також за попередньою інформацією, відбулися пуски "Кинджалів". 

Зауважимо, що ворожі дрони атакували Україну

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Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що армія РФ вдалася до нової тактики в Чорному морі. Так, ворог вирішив бути представленим за рахунок підводних човнів.

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