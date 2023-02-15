У Хмельницькому 29-річна жінка під час видалення "зубів мудрості" впала у кому та померла

У Хмельницькому 29-річна Оксана Г. під час операції із видалення "зубів мудрості" впала у кому. Через місяць жінка померла у лікарні. Без матері залишився 3-річний хлопчик.

Про це пише vsim.ua.

Чоловік жінки Михайло Г. розповів, що Оксана 27 грудня 2022 року пішла до приватної клініки, в якій завжди лікувалась її родина. Того дня вона планувала видалити три "зуби мудрості". Чоловік додає, що він відвіз її до стоматологічної клініки та пообіцяв забрати.

Згодом Михайло почав щось підозрювати, оскільки дружина тривалий час йому не телефонувала. Тоді він сам зателефонував до клініки, де йому сказали, що все добре. Дорогою чоловіку подзвонили вдруге та повідомили, що в його дружини сталось ускладнення.

Фото: vsim.ua

Михайло згадує, що коли він приїхав, Оксана була непритомною. Нібито тільки після того, як він прибув на місце, працівники клініки викликали швидку.

"Перше в мене питання було, чому дружину не підключили до апарату штучної вентиляції. У них не було ні ларингоскопу, ні трубки ларингоскопічної. На пальці в Оксани був тільки пульсоксиметр і підключений тонометр. Інше питання - чому вони не викликали “швидку” відразу, коли це все сталося. А лише тоді, як я приїхав. У діях медиків була чітко виражена ятрогенія. Це означає, що лікар не допоміг, а нашкодив. Це їхній непрофесіоналізм і неправильно надана медична допомога", - каже Михайло.

Жінку госпіталізували в обласний серцево-судинний центр. У неї діагностували кому ІІІ ступеня. Через місяць, 2 лютого, 29-річна жінка померла. Чоловік звинувачує у трагедії працівників стоматологічної клініки, які вчасно не надали його дружині медичної допомоги, та вже звернувся до поліції.

Інспектор з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур повідомила, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 ККУ (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

У стоматологічній клініці, де 29-річний жінці видаляли зуби, повідомили, що вони чекають на результати розслідування та заявили, що їхні працівники діяли професійно.

Нагадаємо, через хворі зуби мешканець Львівської області потрапив до реанімації і переніс вже декілька інсультів.

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