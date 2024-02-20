У Хмельницькому 37-річна жінка отримала чотирнадцяту судимість: що вона накоїла

Вчотирнадцяте жителька Дніпра сіла на лаву підсудних вже в Хмельницькому за обвинуваченням у шахрайстві.

У Хмельницькому 37-річна жителька Дніпра отримала чотирнадцяту судимість

Про це передає Хмельницький міжрайонний суд.

Жінка опинялася в місцях позбавлення волі на термін від одного до чотирьох років за крадіжки і грабежі.

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Вчотирнадцяте дніпрянка сіла на лаву підсудних вже в Хмельницькому за обвинуваченням у шахрайстві. ЇЇ жертвою стала одинока хмельничанка похилого віку.

Інцдент трапився у вересні 2023 року. Перебуваючи у Хмельницькому, зловмисниця зателефонувала потерпілій, вдаючи її опікунку, яка нібито потрапила в ДТП і потребує невідкладної дороговартісної операції.

Одразу після цього до пенсіонерки зателефонував незнайомий чоловік, особу якого так і не змогли встановити. Спільник обвинуваченої представився медиком й підтвердив слова шахрайки.

Більше того, він випитав у старенької, що вона має при собі 4000 доларів. За грошима до потерпілої навідалася сама шахрайка, одягнута в перуку. Аби ж потерпіла нічого не запідозрила, вона власноруч написала їй розписку, в якій вказала вигадані прізвище, ім’я та по батькові – "Коваль Мария Фелиповна", і підписала її власним підписом.

Те, що літню жінку легко обвели навколо пальця, зрозумів сусід, який негайно зателефонував до поліції. Тож правоохоронці затримали зловмисницю з доказами на руках.

Визначаючи міру покарання, суд, зокрема, взяв до уваги особу обвинуваченої, а також висновок органу пробації щодо дуже високих ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення.

Таким чином суд призначив покарання у виді трьох з половиною років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинуваченій залишено запобіжний захід у виді застави в розмірі 53 690 гривень.

Раніше повідомлялося, що шахраї влаштували “полювання” на родини загиблих військових.

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