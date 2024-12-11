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У Хмельницькому чоловік отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації: як це закінчилось

У Хмельницькому чоловік отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації: як це закінчилось

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

У Хмельницькому до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду. 

За даними суду, чоловік у березні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Жителю Хмельниччини дали повістку, проте він так і не прийшов до ТЦК. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "пройшов військово-лікарську комісію, за результатами проходження якої визнаний придатним за станом здоров`я до військової служби, а також отримав повістку, згідно з якою мав прибути 20 березня 2024 року о 07 год. 00 хв. до ТЦК, проте у вказаний час не прибув, оскільки не бажає (боїться) проходити військову службу". 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, чоловік у ТЦК заявив, що готовий до мобілізації лише за однієї умови

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