У Хмельницькому чоловік отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації: як це закінчилось

На суді чоловік провину визнав.
У Хмельницькому до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду.
За даними суду, чоловік у березні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Жителю Хмельниччини дали повістку, проте він так і не прийшов до ТЦК.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "пройшов військово-лікарську комісію, за результатами проходження якої визнаний придатним за станом здоров`я до військової служби, а також отримав повістку, згідно з якою мав прибути 20 березня 2024 року о 07 год. 00 хв. до ТЦК, проте у вказаний час не прибув, оскільки не бажає (боїться) проходити військову службу".
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловік у ТЦК заявив, що готовий до мобілізації лише за однієї умови.
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