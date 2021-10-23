У Хмельницькому чоловік "під кайфом" увімкнув конфорки і забув запалити газ

Мешканці будинку поскаржилися на запах газу.

У Хмельницькому 57-річний чоловік увімкнув у квартирі газові комфорки, а запалити газ забув: мешканців багатоповерхівки налякав різкий запах газу.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Хмельницькій області.

Люди зателефонували до екстрених служб, аби повідомити про запах газу. На місце приїхали і правоохоронці. Під час огляду квартири хмельничанина поліція знайшла психотропні речовини і понад 7,5 грамів канабісу. Сам чоловік був "під кайфом".

Копи встановили, що хмельничанина вже неодноразово судили за збут і зберігання наркотиків. Минулого року він лише звільнився з місць позбавлення волі, де перебував вісім років.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за статтею "Незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, без мети збуту" вже скерували до суду. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Як повідомлялося, у місті Винники Львівської області черверо людей отруїлися чадним газом. Їх ушпиталили до лікарні. Квартира, де сталася НП, обладнана 2-функційним котлом та ПГ-4. Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” припинено подачу газу до квартири.

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