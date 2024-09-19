У Хмельницькому чоловік роками ґвалтував власних дітей-двійнят: як покарав його суд

Батько протягом дев’яти років вчиняв сексуальне насильство щодо своїх малолітніх дітей.

Верховний Суд ухвалив остаточне покарання для жителя Хмельницького, який був засуджений за систематичні ґвалтування та розбещення своїх малолітніх дітей.

Про це повідомляє "Магнолія-ТВ" із посиланням на матеріали Офісу генпрокурора.

Офіс генпрокурора відстояв у Верховному Суді позицію щодо посилення покарання для чоловіка, засудженого за ґвалтування та розбещення своїх дітей. Так, кривднику призначено 14 років ув’язнення і це рішення суду є остаточним.

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Прокурори довели в суді, що чоловік протягом дев’яти років вчиняв сексуальне насильство щодо своїх дітей-двійнят. Протиправні дії він розпочав, коли дітям було по п’ять років.

Засуджений примушував дітей дивитися порно. Користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом доньки, чоловік неодноразово її ґвалтував. Аби тримати свої злочини в таємниці, злочинець погрожував дітям фізичною розправою над ними та їхньою матір’ю.

Суд першої інстанції призначив чоловікові покарання у вигляді 12 років ув’язнення. Однак обвинувачення подало апеляцію і довело виключну аморальність і цинізм скоєних злочинів. Таки, вдалося домогтися збільшення терміну ув’язнення до 14 років.

Попри наявність беззаперечних доказів, засуджений не розкаявся та продовжував заперечувати свою провину.

Інформацію про чоловіка внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Нагадаємо, у Києві до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував 8-річну падчерку.

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