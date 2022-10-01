У Хмельницькому чоловік убив 80-річну жінку, обікрав її та підпалив квартиру

У Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 80-річної пенсіонерки, крадіжці, а також підпалу квартиру.

Зловмисником виявився 30-річний мешканець Хмельницького. Його вже раніше притягували до кримінальної відповідальності. Підозрюваному оголосили про підозру у вчиненні вбивства з корисливих мотивів, розбійного нападу і викраденні документів. За скоєне чоловікові може загрожувати від 15 років до довічного ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

На вулиці Волочиській в одній з квартир, проживає літня жінка, 23 вересня був дим. Свідки викликали поліцію. Коли на місце інциденту приїхали правоохоронці, то виявили у квартир тіло 80-річної власниці. Експертиза показала, що жінка померла від удушення. У кімнатах усе було перевернуто.

Родичі загиблої повідомили поліцейських, що з квартири зникло понад 20 тисяч гривень, ювелірні вироби, техніка та документи. Правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного. Виявилося, що підозрюваний був знайомий з пенсіонеркою, бо раніше мешкав по сусідству.

Під час обшуків поліцейські вилучили у зловмисника викрадені документи та речі. Техніку та частину ювелірних виробів він уже встиг збути, але правоохоронці встановили покупців і вилучили їх.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області місцевий пенсіонер отримав 5 років в'язниці за те, що виготовив з майже з сувенірних макетів 7 бойових пістолетів. За даними правоохоронців, чоловік всю цю зброю зробив без мети збуту, незадовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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